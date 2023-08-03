Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Rashica, Morutan, Torreira...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u 1-0 etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, takıma yeni katılan oyunculardan, transferdeki duruma kadar birçok konuya değindi. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
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"İKİNCİ GOLÜ BULAMADIK"
"Bol pozisyon deyince ikinci golü bir türlü atamadık. Atamayınca rakip de dizilişini bozmadı. Rakibin bekleyeceğini düşünüyorduk ama ilk maça göre 10 kişi beklediler. İlk maç en azından 1 kişi ileride bekliyordu. 24 hafta oynamışlar, fiziksel olarak bizden daha iyiler. Bizden kendi becerilerimizden daha az iş yapınca zor oldu. Kenardan toplar getirdik. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz lazım. Rakibimize 2 tehlikeli pozisyon verdik, korkuttu."
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"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"
"Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Bazı oyuncular geç katıldı. Az süre geçirmiş oyuncular var. Bu turu geçmek önemliydi. Hedefimiz bir sonraki tur. Daha hazır olacağız, daha çok oynayacağız. Torreira tam idmanlara başlıyor yarın. Icardi ve Zaha bizle beraber olacak. Zaniolo sakatlığından dolayı yoktu. Daha güçlü bir kadro olacağız. Bu da oyuna yansıyacak."
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"KARARIMIZI VERECEĞİZ"
"Morutan olumlu işler yaptı. Ona forma şansları veriyoruz. Bugün ilk girdiği bölümde daha iyiydi, sonra bir iki top kaybı yaptı ama genel olarak iyiydi. Onla ilgili kararımızı vereceğiz. İleriye dönük bir karar olacak."
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KEREM DEMİRBAY TRANSFERİ
"Kerem Demirbay bir sonraki turda bizle olacak. Çeşitli bölgelere net katkı sağlayacak oyuncu olursa olacak. Şu an hedefimiz bir sonraki tura bu kadroyla girmek..."
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"İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"
"Dün Ljubljana maçını izledik. Bugün oynadığımız rakibe kıyasla daha üretken bir takım olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hedefimiz kesintisiz şekilde yolumuza devam etmek."
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"ONUNLA İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ"
"Özellikle Torreira gibi bir oyuncu daha çok toplayan bir oyuncu. Berkan ile oynadıklarında da aslında Sergio ile birlikte dinamikti. Bu anlamda tabii ki düşüncelerimiz var. Onunla ilgili karar vereceğiz. Savunma anlamında bugün verdiğimiz pozisyonlar, Torreira'nın topladığı toplar önemliydi."
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MILOT RASHICA TRANSFERİ
"Rashica'nın da şartlar uygun olursa kadromuzda olmasını istiyoruz."
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