Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Rashica, Morutan, Torreira...

"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

"Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Bazı oyuncular geç katıldı. Az süre geçirmiş oyuncular var. Bu turu geçmek önemliydi. Hedefimiz bir sonraki tur. Daha hazır olacağız, daha çok oynayacağız. Torreira tam idmanlara başlıyor yarın. Icardi ve Zaha bizle beraber olacak. Zaniolo sakatlığından dolayı yoktu. Daha güçlü bir kadro olacağız. Bu da oyuna yansıyacak."