Okan Buruk rekora değil oyuna odaklı!
Okan Buruk, Bodrum deplasmanında kırdığı rekora değil oyuna odaklandı. Takıma daha önce de konsantrasyon uyarıları yapan Buruk pahalıya patlamadan ders çıkarma niyetinde
Galatasaray Süper Lig’in 13. haftasındaki Bodrum deplasmanında aldığı 3 puanla liderliğini sürdürdü.
Okan Buruk ve öğrencileri 1-0’lık galibiyetle lig tarihine geçen bir periyot çizdi.
Ligin ilk 13 haftasında 34 puana ulaşan ilk takım olan Galatasaray’da Buruk ise rekora değil oyuna odaklandı.
Çok sayıda pozisyona giren Galatasaray bunların hemen hepsini cömertçe harcamıştı.
Kaçan pozisyonların yanı sıra top kayıplarına verilen reaksiyonlar da Okan Buruk’u memnun etmedi.
Buruk’un sahadaki birkaç isim dışında gösterdiği tavırdan memnun olmadığı ve bu konuda uyarılar yaptığı öğrenildi.
Üst üste zorlu maçlara ve deplasmanlara gideceklerini hatırlatan başarılı çalıştırıcının ufak dalgınlıkların, konsantrasyon kayıplarının pahalıya patlayacağını ifade ettiği belirtildi.