Okan Buruk ile Ergin Ataman'ın sürat teknesi keyfi
Bodrum'da tatil yapan Okan Buruk ile Ergin Ataman, sürat teknesinde görüntülendi
- 1
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı ile Panathinaikos basketbol takımının baş antrenörü Ergin Ataman, Bodrum'da tatil yapıyor.
- 2
İş insanı Volkan Büyükhanlı'nın sürat teknesine binen Okan Buruk ile Ergin Ataman, keyifli dakikalar geçirdi.
- 3
Okan Buruk ve Ergin Ataman, bir grup arkadaşlarıyla birlikte sürat teknesiyle bol bol hız yapıp eğlendi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.
-