Okan Buruk: Hiçbir bahanemiz yok!

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UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda RFS'ye konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Dün de söyledim, güzel bir zemin var. Bizim için zemin çok önemli. Bu bizim için oyun oynama anlamında önem kazanacak. Rakipte beklediğimiz kadroya göre iki değişiklik var. İki sistemi de oynayabiliyorlar. Topun bizde olduğu bölüm çok önemli. Hareketliliğimiz çok önemli. Yapacağımız baskılar önemli.

"RAKİBİMİZİ ÖNEMSİYORUZ"

Önemli bir maç, kazanarak devam etmek istiyoruz. Rakibimizi önemsiyoruz. Deplasmanda oynuyoruz, rakibimizin daha alışık olduğu bir ortam, kendi oyun kalitemizi ortaya koymak istiyoruz. Maçın favorisi Galatasaray. Aynı mücadele gücünde oynamamız gerekiyor.

"HİÇBİR BAHANEMİZ YOK" Sıcak havada oynamaktansa, soğuk havada oynamak oyuncuların daha tercih edebileceği bir şey. Hava olarak daha güzel bir hava. Şu andaki atmosfer, zemin, hava, hiçbir bahanemiz yok. Hırslı, konsantre bir şekilde başlayacağız. "YOĞUN BİR TEMPODA OYNUYORUZ" Her şeyi düşünüyoruz, yoğun bir tempoda oynuyoruz. Çok fazla oynayan oyuncuları, değişikliklerde düşünüyoruz. Ana amacımız kazanmak. İyi bir kadroya sahibiz. Kulübeden gelecek oyuncular da güçlü oyuncular. Victor Osimhen gibi önemli eksiğimiz var ama kulübede yine çok değerli, çok önemli oyuncular var.