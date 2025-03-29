Okan Buruk: Her şeye rağmen şampiyon olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"SEZONU KAYBETMEDİK"

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"10 kişi kaldık. Orada da bireysel hata ama takım savunmamızın da rakibimiz o anda 10 kişi olmasına rağmen baskıya geç gittik. Tartışılacak bir pozisyon. Topu içeriye doğru kontrol etti. Bu çok tartışılacak bir pozisyon. Bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Devamında iyi bir karakter koyduk. Golü bulduk, ikinci yarıya da golle başlayabilirdik. Devamında da şans golü yedik. Beşiktaş çok emek verdi ve mücadele verdi. Kazanmayı hak ettiler. Onları tebrik ediyorum. Neleri daha iyi yapabilirizi kendi içimizde tartışacağız. Analizimizi yapacağız. Önemli bir avantajımız vardı. Bundan birazını kaybettik. Çok uzun haftalar var. Bu haftalarda yanlışlarımızı görüp maçlara odaklandığımızda neler yaptığımızı gösterdik. Yine kazanacağız. Bugün bir maç kaybettik. Sezonu kaybetmedik. Rakibimiz için de kritik bir maçtı. Belki sezonu kurtarma maçı. İlk defa yenilen bir Galatasaray, bu motivasyonla oynadılar. Onları tebrik ediyorum. Daha iyilerini yapacağız."

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"FUTBOL TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR..." "Davinson'un penaltı pozisyonu var. Topu kurtardıktan sonra çok net müdahale var. Kafamızda çok fazla soru işaretleri var. Genel olarak var, herkesin var. VAR orada karışıyor mu, karışmıyor mu? Bir önceki pozisyonda karıştı. Belki futbol tarihinde olmadığı kadar soru işaretleri olan bir sezon. İnşallah sezon güzel bir şekilde biter, kimsenin hakkının yenmediği bir sezon olur. Fenerbahçe - Galatasaray maçına göre daha fazla pozisyon oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarımız hiç merak etmesin. Yine şampiyon olacağız ve kutlama yapacağız. Kafalarında soru işareti olmasın. Her şeye rağmen şampiyon olacağız."

"SADECE ADİL OLMASINI BEKLİYORUZ" "Oyuncular milli takıma gittiler, oynadılar ve döndüler. Galatasaray'da milli takıma giden oyuncu çok fazla. Beşiktaş'ın maç öncesi böyle bir avantajı vardı. Çok fazla oyuncu gidip oynamadı böyle bir dezavantajımız vardı. Oyuncuların maça adapte olması, derbi deplasmanı etkili olabiliyor. Ama ben oyuncularıma çok güveniyorum. Bundan daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. Onlarla birlikte büyük başarı yaşayacağız. Kafamda soru işareti yok. Sadece adil olmasını istiyoruz. Bizim de aleyhimize olacak şeyler olabilir, bütün takımların olabilir. Bütün takımlar için kafalarda soru işareti olmayan bir sezon olur inşallah." BASIN TOPLANTISI Milli takım dönüşlerinin takımlar için hem sakatlıklar hem de odaklanma açısından zorlu olduğunu aktaran Buruk, "Rakibimiz için bize karşı alacakları galibiyet çok önemli ve değerliydi. Bunun için çok büyük mücadele verdiler. Bunun sonunda da hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Rakibimizi tebrik ediyorum." dedi. Tecrübeli teknik adam, erken dakikada 1 kişi eksik kaldıklarını vurgulayarak, "1-0 gerideyken 10 kişi kaldık. Sonrasında ilk yarının sonuna kadar 11'e 10'da iyi işler yaptık. Son dakikalarda bir gol bulduk. İkinci yarıda kötü bir gol yedik. Bir şans golü oldu. Beki rakibimiz iyi bir vuruş yapsaydı pozisyon gol olmayacaktı. Maçı çevirmeye ve pozisyonlara girmeye çalıştık. Bu bölümde defansif riskler de aldık. Net bir penaltı pozisyonumuz var. Kırmızı kart pozisyonu çok net değildi ve tartışılabilecek durumdaydı. Hakem kırmızı kart verse daha çok saygı duyardım. VAR hakeminin karışması doğru muydu, yanlış mıydı? Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonunda da topu kurtardıktan sonra rakibin teması var. Buna karışabilirdi. Ancak bunların hiçbirini mazeret olarak göstermiyorum. Bugün belli bölümlerde iyi işler yaptık, belli bölümlerde yapamadık. Bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Oyuncularıyla sezonun geri kalanıyla ilgili konuştuklarını belirten Buruk, "Aynı konsantrasyonumuz ve inancımız devam ediyor. Avantajımızın bir bölümünü kaybettik. Böyle maçlar olacaktır. Ancak bundan sonraki bölümde bütün maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de iyi bir kadroya sahibiz. Daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Oyuncularıma çok fazla inanıyorum. Bundan sonraki yarış bizim için daha farklı olacak." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Türk futbolundaki tartışmalara değinerek, "Maç öncesinde soru işaretleri vardı. Türk futbolu üzerindeki kara bulutların dağılmasını umuyorum. Çok fazla kafa karışıklığı var. Kimse ne olduğunun farkında değil. Hiç olmadığı kadar herkesin kafasının karıştığı, soru işaretlerinin olduğu sezonu yaşıyoruz. İnşallah bu da en kısa zamanda sona erer. Futbolu konuşacağımız bir lig olur." şeklinde görüş belirtti.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK" Okan Buruk, son 9 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyon olmak istediklerini dile getirdi. Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray'ın teknik direktörü, "Hedefimiz şampiyon olmak. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Yakaladığımız avantajı devam ettireceğiz. Yine, 'Mayıslar bizimdir.' diyeceğim. Bu tür mağlubiyetler benim, oyuncularımın ve taraftarımızın canını sıkıyor. Taraftarımızın kafasında soru işareti olmasın. Çok daha iyisini yaparak yeniden onları sevindireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. "TÜRK FUTBOLUNDA BÜYÜK BİR PLANSIZLIK VAR" Okan Buruk, Türk futbolunda büyük bir plansızlık olduğunu ileri sürdü. Yabancı hakem tartışmalarının hakemleri etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık kimin neden etkilendiğini, kimin neden etkilenmediğini, ne olduğunun farkında değiliz. Artık böyle devam edeceğiz. Çok fazla da kafamıza takmayalım, Her şey karma karışık. Çok fazla kafa karışıklığı var. Yerli hakem, yabancı hakem tartışmalarında iş çorbaya döndü. Ne olduğu belli değil. Büyük bir plansızlık var. Bence bunlara çok takılmadan futbolu güzelleştirecek işlere odaklanmalıyız. Haklı ve haksız olduğumuz yerler var. Tüm tartışmanın hakemler üzerinden gitmesini doğru bulmuyorum. Olan kafa karışıklığını artırmak için ekstra bir çaba da var. Bu konuda daha fazla şey söylemek istemiyorum. Umarım en kısa zamanda her şey düzelir. Benim de hatalarım oluyor ama Türk futbolunun geleceği için daha iyisini yapmamız gerek."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ÇOK BÜYÜK" Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şampiyonluk yolunda oyuncularına, ekibine ve camiaya güvendiğini söyledi. Okan Buruk, şampiyonluk yarışında şanslarının yüzde olarak ne olduğunun sorulması üzerine, "Üçüncülük yarışında Beşiktaş için çok kritik bir maçtı. Galatasaray'a ilk mağlubiyetini tattırabilmek manevi anlamda da onlar için önemliydi. Galatasaray, girdiği her şampiyonluk yarışında çok büyük yollar katetti, başarılara çok fazla ulaştı. Bu sene de şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma, camiaya ve ekibime inanıyorum. Buna benzer süreçleri daha önce de yaşadık. Şampiyonluk şansımız çok büyük ve şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum." diye konuştu. "FRANKOWSKI'NİN BİZE VERECEKLERİNDEN ÇOK ÜMİTLİYİM" Okan Buruk, yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski'nin kendileri için iyi bir transfer olduğunu belirtti. Buruk, Alvaro Morata ve kırmızı kart gören Frankowski'nin rollerini ve pozisyonlarını benimseyip benimsemediğiyle ilgili soru üzerine, şu ifadeleri kullandı: "İkisi de farklı bir pozisyonda oynamıyor. Biri sağ bek, diğeri de çift forvette oynuyor. Birini stopere koysam, diğerini kaleye geçirsem zorlanabilirlerdi. Frankowski, üçlü savunma oynayan Polonya Milli Takımı'nda kanat beki oynuyordu. Fransa'da da yine kanat beki olarak oynuyordu ama dörtlü savunmada da oynadığı çok fazla maçı var. Frankowski'nin bize vereceklerinden çok ümitliyim. Bizim için iyi bir transfer. Sadece takıma, lige ve rakibe alışma süreci var. Bugün şanssız bir kırmızı kart gördü ama daha dikkatli olması gerekiyordu. Morata da hem ikinci santrfor oynuyor hem bağlantıya geliyor. 10 kişi kaldıktan sonra hem kenar hem de forvet oynamak kolay değil. Geride olduğumuz için hücum gücümüzü kullanmak istedik. Ancak net pozisyonlara giremedik."