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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıkladı: Ayrılacaklar var - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk açıkladı: Ayrılacaklar var

        Galatasaray, Molde'yi 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi. Henüz hazır olmadıklarını vurgulayan Buruk, ayrılacak oyuncuların olduğunu dile getirirken transferle ilgili de konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 01:34 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:54
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        Açıkladı: Ayrılacaklar var
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterirken Okan Buruk da Molde zaferinin ardından açıklamalar yaptı. İşte Okan Buruk'un sözleri...

        "GRUPLARA KALMAK HAYALİMİZDİ"

        "Şampiyonlar Ligi'nde olmak, bizim geçen seneden kurduğumuz bir hayaldi. Playofftan katıldık, 2 ön eleme geçildi. 15 yıldır kimse bunu başarmamıştı. Bunu başardığımız için sevinçliyiz. İki maçın hikayesi de oyun olarak muhteşem değil ama belli yerlerde, belli işleri daha iyi yaptık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık, çok hareketli, çok pozisyon değiştiren... Top bizdeyken 5-3-2 beklediler. Devre arasında oyuncularıma topun bizde kalması gerektiğini söyledim. Golü yedikten sonra birçok pozisyon geldi. Rakip kalede doğru işler yapamadık. Yapabilsek işimiz daha kolay olacaktı."

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        "AYRILACAKLAR VAR"

        "Tam kadro değiliz. İki tane kanat oyuncumuz bizle beraber değil. Yunus'u verdik geçen hafta. Yunus maçtan sonra da 'Gideceğim' diye şey yaptı. Oyunun devamında kanat oyuncusu alamadım. Midtsjö'nün gitme durumu var. İlk maçta oynadı, kadroya alamadım. Sakatlığı vardı. Çok böyle yüzde 100 halimizle burada olmadık. Geç gelenler var. Tete, ilk kez 11'de başladı"

        "RAKİMİZ BİZE GÖRE ÇOK HAZIRDI"

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        "BASKIDAN TOP KAYIPLARI YAPTIK"

        "Kendi üzerimizdeki baskıdan top kayıpları da yaptık. 1-1'den sonra takımda skoru koruma baskısı da vardı. 1-2 iyi şey yapsa... Hiç iyi şeyler yapmadık. Bir türlü orada pozisyonu bitiremedik, sonlandıramadık, ikinci golü atamadık. Onlar 1-1'den sonra iştahlandı, biz korku içerisinde olduk ama kazanarak bitirdik"

        TARİH VERDİ

        "İki maçı da kazandık, bu önemli. Bundan sonra Gaziantep maçını atlatıp eylül ayındaki milli araya girmek istiyoruz. Ondan sonra daha geniş kadromuz olacak. Bunun yanında transferler de olacak. Her şeyin farkındayız, ne kadar iyiyiz ne kadar kötüyüz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne girmekti."

        "GRUP KURALARI İÇİN KORKULARIM VAR"

        "Grup kuraları için korkularım var, bir önceki tecrübemden dolayı. Başakşehir'deyken PSG, Manchester United ve Leipzig çekmiştik. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Kim çıkarsa çıksın en iyisini yapmaya çalışacağız. Beklentilerimiz, isteklerimiz var ama her takım çok değerli. Türk takımları için en kolayını çeksen bile çıkamadığın oluyor. 2 ve 3. torbadan çekeceğimiz takımlar önemli."

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        "ICARDI'DE SİNİR SIKIŞMASI VAR"

        "Mauro Icardi'de bir sinir sıkışması var, bir darbe aldı. İkinci yarı çıkarken 10-15 dakika sonra çıkar diyorduk, ancak oynamak istediğini söyledi. Sahada olması önemli. Birçok topu tutup servis etti. Net pozisyon ona gelmedi ama oyunun bir parçasıydı. Sahada olması bile bizim için değerli."

        "KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ"

        "Keyfini çıkarmamız gerekiyor. Biraz zaman var. Onu hak ettiğimizi düşünüyorum. Dünyanın en prestijli yerinde oynayacağız. Keyfini çıkaracağız. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Bize desteklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar"

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