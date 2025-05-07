Her konseri merakla beklenen Oi Va Voi Babylon’da

Yesterday’s Mistake, Refugee gibi klasikleşen şarkılarıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sevilen Oi Va Voi, yeni albümü “The Water’s Edge” ile 9 Mayıs’ta Babylon’da olacak.

REKLAM advertisement1

Dertleri evde bıraktıran Cümbüş Cemaat Babylon’da

Geleneksel müzikleri üyelerinin dokunuşlarıyla, formlara bağlı kalmadan yorumlayan Cümbüş Cemaat, eğlenceli bir performans için 10 Mayıs akşamı Babylon’da olacak.

Depeche Mode severler bu gecede buluşuyor: Petch Mode-An Evening With Depeche Mode Music

Vokalde Ege Kuran, gitarda Efe Ekşioğlu, keyboardlarda Kartal Mehmet ve davulda Özkan Purde’den oluşan Petch Mode, efsanevi grup Depeche Mode’un Devotional, Exciter ve Touring the Angel gibi ikonik turnelerindeki canlı performanslarını, daha önce hiç duyulmamış bir sound ve görsel şovla izleyicilerine sunuyor. Petch Mode, 17 Mayıs’ta Babylon’da.

REKLAM

Benzersiz bir görsel ve işitsel şov: OI Music Made in Germany

Elektronik müziğin deneysel ve endüstriyel köklerini kutlayan Made In Germany, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde OI_Music ve Babylon işbirliği ile müzikseverleri büyüleyici bir görsel-işitsel yolculuğa davet ediyor.

Doyasıya dans dolu bir gece: Kaan Arslan Co. Big Band Kaan Arslan Co. Big Band, dörtlü brass section’ı ve 1950’lerin swing ruhunu ortaya koyacak performansıyla 28 Mayıs akşamı Babylon’da olacak. Ekip yakında yayımlanacak yüksek enerjili caz-funk parçalarını da ilk kez bu konserde dinleyici ile paylaşacak. Mojave- Kandırma Kendini İlk Konser İstanbul alternatif rock sahnesinin yükselen gücü Mojave, uzun zamandır beklenen ilk albümleri "Kandırma Kendini" ile 29 Mayıs’ta Babylon’da. Radyo Eksen Partisi: Radyo Eksen programcıları Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild; indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle dinleyicileriyle 30 Mayıs’ta Babylon’da buluşacak. Etkinliklerin biletleri Biletix, Biletini Al ve Passo’da satışa çıktı.