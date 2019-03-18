FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL
2 yıl sürdü. Bu sürede kanun hükmünde kararnameler ile 125 bin 678'i ihraç olmak üzere toplam 131 bin 922 işlem yapıldı. Bu işlemleri incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 125 bin 600 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yarısı yani 63 bin 100’ü sonuçlandırıldı. 62 bin 900 başvurunun ise inceleme süreci devam ediyor. RET KARARLARI OHAL MAHKEMELERİNE
OHAL Komisyon’un kabul ve iade kararları gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara iletiliyor. Komisyon’un ret kararlarına karşı ise Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kurulan dört özel yetkili idare mahkemesinde dava açılabiliyor. HSK yargılamaları hızlandırmak adına önemli bir karar daha aldı. Bu mahkemelerin sayısı 5’e çıkarıldı. Ankara 19., 20., 21., 22. ve 24. idare mahkemeleri bu davaları karara bağlıyor. İSTİNAF DA KURULDU
HSK önemli bir karar daha aldı. Bu mahkemelerin verdiği kararlarının Danıştay’a gitmeden istinaf incelemesini tabi tutulması da kararlaştırıldı. Bu nedenle Ankara Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde 13. İdari Dava Dairesi de kuruldu. Dairenin başına ise daha önce Danıştay üyeliği de yapan kıdemli bir isim getirildi. 37 BİN DAVA AÇILDI
OHAL Komisyonu’nca verilen ret kararlarından şu ana kadar 37 bini idare mahkemelerine taşındı. 5 mahkeme bu davalardan 6 bin dolayını sonuçlandırdı. Davaların çoğunluğu ret kararı ile sonuçlandı. Yani ihraç kararlarının ve OHAL Komisyonu’nun ret kararlarının çok büyük bir kısmı yerinde bulundu. Ancak az da olsa mahkemeler, ihraç işlemlerinin iptali yönünde kararlar da verdi. İPTAL KARARLARI GEREKÇELERİ
Komisyon, ByLock kullanımı ve Bank Asya hesaplarına dair karar verdi. Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla kamu görevinden ihraç edilen ancak ByLock’u kullanmadığı yargı kararları ile kesinleşenler birkaç isim için iptal kararı verildi. Yani bu isimlere memuriyete dönüş yolu açıldı. Yine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı üzerinde Bank Asya hesabında artışa gittiği iddiasıyla kamu görevinden ihraç edilen bazı isimler için de iptal kararı verildi. Bunlar; Bank Asya hesaplarındaki hesap hareketlerinin rutin bankacılık işlemi olduğu gerekçesiyle beraat eden isimlerden oluşuyor. Yine ceza yargılamalarında farklı gerekçelerle beraat eden isimler yönünden de iptal kararları verildi.
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