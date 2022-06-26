Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Oğuzhan Koç'u aşk yenmiş! - Magazin haberleri

Aşk Oğuzhan Koç'u yenmiş!

Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, 'Aşk Beni Yendi'yi müzikseverlerle buluşturdu. Ünlü şarkıcı, çizgisinden şaşmayarak tarzından ödün vermediğini bir kez daha sergilemiş...

26.06.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşayan ve birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, yeni şarkısı 'Aşk Beni Yendi'yi dinleyicilerinin beğenisine sundu.

    Koç, sözü ile müziği kendisi ve Çağrı Telkıvıran'a ait olan 'Aşk Beni Yendi' için, 'Şarkı teslim olmaktan bahsediyor.' demiş.

  • Aşk anlamında hayatının en güzel dönemini yaşadığını ifade eden Oğuzhan Koç, ayrıca, 'Hayat bana bunları yazdırdı.' ifadelerini kullanmış.

    Şimdilerde özel hayatında mutluluğu yakalayan ünlü şarkıcı, pozitif enerjisini yeni parçasına aktarmayı da başarmış. 'Aşk Beni Yendi'yi dinlediğimde 'klasik bir Oğuzhan Koç şarkısı' diye düşündüm.

  • Gerek melodisi gerek parçanın tarzı tam da ünlü şarkıcının stiline uygun. Ancak bu benim için, 'Aşk Beni Yendi'yi başarısız kılmıyor. Bence Koç, çizgisinden şaşmayarak kalitesinden ödün vermediğini bir kez daha sergiliyor.

  • 'Aşk Beni Yendi', sıcacık bir parça olmuş. Oğuzhan Koç'un özel hayatında yakaladığı mutluluk da bence üretmesindeki ve kaliteli işler çıkarmasındaki en büyük etken... Ayrıca şarkının klibi de kısa film tadında... Klipte oyunculuğunu da gözler önüne seren Koç, her konuda başarılı olduğunun mesajını da vermiş.

  • BİR KEZ DAHA 'YALAN' DEDİ

    Almanya'daki 'The Voice' adlı yarışmada 'Yalan' şarkısındaki performansıyla herkesi büyüleyen Zeynep Avcı, yoğun istek üzerine parçayı yeniden seslendirmiş. Geçtiğimiz ay sözü ve müziği Sıla'ya ait olan 'Çığ' şarkısıyla çıkış yapan Avcı, 'Yalan'ı, 'Kaderimi değiştiren parça...' olarak tanımlamış. Sözü, müziği Tan Taşçı'ya ait olan şarkıyı dinleyicilerinin beğenisine sunan Zeynep Avcı'yı dinlerken yine tüylerim diken diken oldu. Avcı'nın parçayı her seferinde bu kadar içten, hissederek ve yaşayarak okuması beni çok etkiledi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.