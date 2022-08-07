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Haberler Magazin Hayranlarının büyük tepki gösterdiği Oğuzhan Koç'tan açıklama: Ses sistemi çöktü ve... - Magazin haberleri

Oğuzhan Koç'a hayranları tepki göstermişti... Açıklama geldi!

Dün akşam Ankara'nın Sincan ilçesinde dinleyicileriyle bir araya gelen Oğuzhan Koç, başlayan yağmur nedeniyle konsere ara verdiğini ve daha sonra devam edeceğini belirtti. Ancak ünlü şarkıcının sahneye geri gelmemesinin ardından hayranları, duruma tepki gösterip Koç'u yuhaladı. Yaşananların ardından Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

07.08.2022 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
Hayranlarının büyük tepki gösterdiği Oğuzhan Koç'tan açıklama: Ses sistemi çöktü ve... - Magazin haberleri
Hayranları tepki göstermişti... Oğuzhan'dan açıklama!
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HABERTURK.COM / İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde konser veren sanatçı Oğuzhan Koç, yağmur nedeniyle sahneden ayrılınca hayranları ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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