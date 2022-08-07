Hayranları tepki göstermişti... Oğuzhan'dan açıklama!

Sincan Belediyesinin Kent Meydanında düzenlediği Oğuzhan Koç konseri, akşam saatlerinde başladı. Sincanlılar eğlenirken akşam saatlerinde yağmur başladı. Koç, seyircilere yağmurun durumunu sordu. Vatandaşlar, Koç'tan konsere devam etmesini istedi. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle ünlü şarkıcı, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek sahneyi başka bir sanatçıya bıraktı. Ardından sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini ifade etti.
Bu duruma sinirlenen hayranları, "Oğuzhan Koç sahneye" diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerinde toparlandığını gören Sincanlılar Oğuzhan Koç'u yuhaladı. Sincanlılar ise ıslanmalarına rağmen Koç'u bekledi. Daha sonra konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç'a tepki göstererek dağıldı.
Şarkıcının hayranları ise halk olarak yağmurda beklediklerini ve Oğuzhan Koç'un kaçtığını söyledi.
OĞUZHAN KOÇ'TAN AÇIKLAMA
Yaşananların ardından Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından konuyla ilişkin bir açıklamada bulundu. 37 yaşındaki şarkıcı, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:
Dün yaptığımız Ankara konserini sağanak yağış yüzünden tam birinci saatinde sahneyi bırakmak zorunda kaldık. Sabah bunun haberlere yansıması, "Oğuzhan Koç yuhalandı, sahneden kaçtı, Allah onu kahretti!" gibi garip haberler gördüm. Altta yine tabi yorumlarda "Tabii ki sanatçı mı bunlar!" gibi boşluk dolduran insanlar vardı, bunu düzeltmek isterim. Çok ciddi bir yağış vardı, direnebildiğimiz son dakikaya kadar direndik ama su ve elektronik eşyalar bir arada aynı anda olmuyorlar barınamıyorlar biliyorsunuz. Bir yerden sonra ses sistemi çöktü. Benim niyetim konseri sonuna kadar devam ettirmekti, çok da eğlenmekti fakat teknik buna el vermedi dolayısıyla en son seyirciye veda edebileceğim çalışır halde bir mikrofonum bile yoktu. Olayın aslı budur aksine bir saat kadar çok da güzel eğlendik, şahane de ağırlandık. Ankara'ya, Sincan'a da çok teşekkür ederim. Sadece hava muhalefeti yüzünden bir tık kısa kaldı onu da bir sonraki gelişimde söz telafi edeceğim herkes kendine iyi baksın.
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