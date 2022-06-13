Oğuzhan Koç'tan şarkı müjdesi

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Sahnede yeni şarkısının müjdesini veren Oğuzhan Koç, projesinin çıkış tarihini ve adını ilk defa duyurdu. Parçasının 24 Haziran günü tüm dijital platformlarda yayımlanacağını dile getiren Koç, yeni şarkısına "Aşk Beni Yeni" adını verdiğini de söyledi.

Hayli enerjik görünen Oğuzhan Koç, önümüzdeki hafta yeni projesi için kamera karşısına geçecek. 'Bulutlara Esir Olduk', 'Beni İyi Sanıyorlar', 'Küsme Aşka', 'Yok Sanayım', 'Sükut-u Hayal', 'Kendime Sardım', 'Bence De Zor' adlı şarkılarıyla tanınan Koç, yeni parçası "Aşk Beni Yendi"yi de dinleyicileriyle buluşturacak.