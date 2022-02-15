OGS kalktı mı, kaldırıldı mı? Ulaştırma Bakanlığı OGS açıklaması: Arabalardaki OGS cihazları ne olacak ve iade alınacak mı?

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yurt genelindeki binlerce sürücüyü yakından ilgilendiren konuya ilişkin Ulaştırma Bakanlığı, önemli bir açıklama yayınladı. Peki, OGS kalktı mı?

OGS KALKTI MI?

HGS HESABINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup. OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.”

HGS NASIL ALINIR?

Eğer ilk kez HGS alınacaksa kimlik fotokopisi ve araç ruhsatı yeterli oluyor.

Gerekli belgelerle PTT şubesine ya da anlaşmalı bankalara ziyarette bulunabilir ya da kara yolları giriş çıkışlarındaki satış noktalarından HGS kartlarınızı elde edebilirsiniz.

Bakiyelerinizi yükledikten sonra kullanıma başlayabileceksiniz.