        Haberler Yaşam Gaziantep'te öğretmenler sıraları onarıp, sınıfları boyadı

        Gaziantep'te öğretmenler sıraları onarıp, sınıfları boyadı

        Gaziantep İslahiye'de yer alan Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenleri, okulu yeni eğitim yılına hazırlamak amacıyla sıraları tamir edip duvarları boyayarak anlamlı bir çalışmaya imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 16:45 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:56
        Öğretmenlerden duygulandıran hareket
        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğretmenleri, sıraların tadilatını yapıp, sınıfların ve okulun duvarlarını boyadı.

        Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halim Erol, yeni ders yılına sayılı günler kala, okulu öğrencilerine hazırlamak için harekete geçti. Boya ve ahşap malzemelerinin teminini yapan Erol, öğretmenlerle kolları sıvadı. Okul müdürü, öğretmen ve görevliler ellerine fırçaları alarak okul koridorları, sınıf ve kapılar boyanıp temizlenirlerken, deforme olmuş sıra ve masaların tadilatlarını yaptı.

        Lise müdürü Hali Erol, “Öğrencilerimiz yeni eğitim yılına yenilenmiş sıralar ve boyanmış sınıflarda girmelerini sağlamak amacıyla çalışma yaptık. Öğretmenlerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

