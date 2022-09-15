Öğretmene 'cinsel istismar'dan 35 yıl ceza!

Samsun'da bir ilkokulda 5 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yüksel Özkan'ın (51) cezası belli oldu.
DHA'nın haberine göre, İlkadım ilçesindeki bir ilkokulda, geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Harekete geçen ekipler, geçen yıl 14 Aralık'ta Özkan'ı gözaltına aldı.
TACİZDEN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olay sonrası okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası alan Özkan'ın, Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.
İDDANAME KABUL EDİLDİ
Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu yargılanan Özkan, bugün karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Özkan, "Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
HER ÖĞRENCİ İÇİN AYRI CEZA
Mahkeme heyeti, Özkan'ı, her öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere toplam 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezasına mahkum etti.
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