Öğretmenden özel gereksinimli öğrencilere şiddet! Valilik'ten açıklama geldi

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.’nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından bir öğrenci velisinin çocuğuna B.N.T. tarafından şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında özel eğitim gören bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

9 Mayısta Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize başvuran bir vatandaşımız, zihinsel engelli çocuğunun öğrenim gördüğü okuldaki öğretmeni B.N.T. tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Emniyet birimlerince gözaltına alınan şüpheli öğretmen, Seyhan Kaymakamlığımızca açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir. Bu kapsamda, sürece ilişkin tüm işlemler titizlikle yürütülmekte, hiçbir ihmal ve suistimale müsamaha gösterilmemektedir.