Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı mesleki çalışma takvimi doğrultusunda öğretmen seminerleri tarihi belli oldu. Öğretmenler seminer sürecinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Okulların açılmasına kısa süre kala Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak sorusu da yanıt buldu. İşte öğretmen seminer takvimi ve tüm detaylar
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan seminer başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 9 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı göz önüne alındığında öğretmen seminerleri ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte MEB seminer tarihleriyle ilgili detaylar
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?
Tatil sürecinde öğretmenlerin uzaktan yürüttükleri seminer dönemi artık yüz yüze yapılacak.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ TARİHİ
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin yayımlanan genelge doğrultusunda öğretmen eğitimleri, 2-6 Eylül tarihlerindeki mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak.
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