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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayin 2024 sonuçları nereden öğrenilir?

        Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayin 2024 sonuçları nereden öğrenilir?

        Öğretmenlerin il dışı atama tayin başvuruları 7 Haziran'a kadar sürecek. MEB Milli Eğitim Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih bilgisi paylaştı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayin 2024 sonuçları nereden öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:36
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        • 1

          Öğretmen il dışı atama sonuçları milyonlarca öğretmen adayının gündeminde yer alıyor. MEB il dışı tayin sonuçları için bu ayı işaret etmişti. Atama sonuçları açıklanınca öğretmenler il dışı tayini yapabilecek. İşte, MEB Öğretmen atama sonuçları hakkında detaylar

        • 2

          BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İl dışı tayin başvurularının sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

        • 3

          Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 4
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