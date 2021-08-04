İl dışı öğretmen atması sonuçları merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki tayin başvuruları dün sona erdi. İl dışında bir şehre atanma bekleyen binlerce öğretmen merak içerisinde başvuru sonuçlarını araştırıyor. Peki, il dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı öğretmen atma sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet ve MEBSİS üzeriinden ulaşabilirsiniz

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

Öğretmen il dışı atama işlemlerinde, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınacak ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanlarının eşit olması halinde önce öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; bu durumda bile eşitlik bozulmazsa, atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.