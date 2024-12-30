2025'TE ÖĞRETMEN ATAMASI VAR MI?

Bakan Tekin, 2025 yılı öğretmen atamaları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. "Bütçe onaylandı. 2024 KPSS'ye giren öğretmen adaylarımız için kadro dağılımlarını tamamladıktan sonra atama sürecine başlayacağız," diyen Tekin, öğretmen adaylarının mevcut prosedürlere göre atanacağını belirtti. Tekin ayrıca, "Henüz Öğretmen Akademisi devreye girmedi. Elimize ulaşan kadro sayısına göre atamalarımızı mevcut sisteme uygun şekilde gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, atama bekleyen adaylar için belirsizliği bir nebze de olsa ortadan kaldırdı.

KPSS İLE ATAMALAR SONA MI ERİYOR?

Öğretmen atamalarıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de KPSS'nin geleceği oldu. Bakan Tekin, 2024 yılında öğretmen atamalarının mevcut KPSS sistemiyle yapılacağını vurgularken, 2025 itibarıyla bu sistemde köklü bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Yeni sistemin adı ise Akademi Giriş Sınavı (AGS)