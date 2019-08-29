29 AĞUSTOS 2019
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Öğretmen atamaları 2019: KPSS Lisans öğretmen atamaları kaç puanla?

KPSS Lisans sonuçlarının ardından öğretmen atamaları için geri sayım başlayacak. Peki öğretmen atamalarında en son taban puan kaç oldu? Türkçe, matematik, fizik, kimya gibi birçok branşta öğretmen atama KPSS taban puanları belli oldu.

29.08.2019 - 10:49 | Güncelleme: Gündem
Öğretmen atamaları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışabilmek için, öğretmenler KPSS’den yeterli puanı almak durumundadırlar. Öğretmenler girmiş oldukları KPSS’nin yanı sıra bakanlık tarafından organize edilen bir sözlü sınava tabi tutulmaktadırlar ve sözlü sınavdan aldıkları puan sonucunda bakanlığa bağlı okullara atanmaktadırlar.

Örnek: Türkçe öğretmenleri Genel Kültür/Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınavlarının yanı sıra 75 sorudan oluşan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) girerler ve almış oldukları P121 puan türüyle atanırlar.

ÖĞRETMEN ATAMALARI TABAN PUANLARI KPSS

AlanTaban Mülakat PuanıTaban Kpss PuanıYapılan Atama Sayısı
Sınıf Öğretmenliği7574,752813047
İngilizce Öğretmenliği7170,630102038
Din Kült. ve Ahl.Bil. Öğretmenliği7877,569721910
Okul Öncesi Öğretmenliği7978,806651601
İlköğretim Matematik Öğr.7575,137951401
Türkçe Öğretmenliği7979,401281093
Rehberlik8181,459051056
Özel Eğitim Öğretmenliği7675,573971002
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji7878,11173919
Beden Eğitimi Öğretmenliği7979,45173845
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği8281,50322577
Matematik Öğretmenliği8382,86337503
Tarih Öğretmenliği8282,49993503
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği8585,43274451
İ.H.L. Meslek Dersleri7978,75873437
Müzik Öğretmenliği6262,44758375
Bilişim Teknolojileri (**)8584,84824321
Görsel Sanatlar7474,27259249
Fizik Öğretmenliği7777,09738235
Kimya/Kimya Teknolojisi8080,09922190
Felsefe Öğretmenliği8686,25958155
Arapça6969,48866150
Coğrafya8382,66033146
Almanca8079,64872101
Bilişim Teknolojileri (*)8180,9963891
Biyoloji8383,2960870
Teknoloji ve Tasarım7171,1331059
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi8181,3114754
Adalet8585,0922340
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro
Tekniği		7675,8159835
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri6261,6746433
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri8080,3505727
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri7272,2065624
Ulaştırma Hizmetleri7675,9676222
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik8382,5622720
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik8181,4484920
Yiyecek İçecek Hizmetleri8181,3478520
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği7271,7867512
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme7777,2522911
Motorlu Araçlar Teknolojisi8181,0484810
Metal Teknolojisi8180,881368
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı7676,388388
Muhasebe ve Finansman7474,294168
Denizcilik / Gemi Yönetimi7776,893617
Makine Tek./Makine ve Kalıp8382,749547
Sivil Havacılık6059,940436
El San.Tek./El Sanatları7676,261385
El San.Tek./Nakış7373,019385
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri8787,340595
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik7978,684795
Büro Yönetimi6060,412334
Grafik ve Fotoğraf/Grafik8584,653744
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı6463,630934
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği7575,162834
Plastik Teknolojisi8180,971104
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine7878,213814
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri8079,932354
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye8382,874304
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği7878,344404
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor8079,608694
Denizcilik/Gemi Makineleri8180,712463
Gıda Teknolojisi9595,061823
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri8887,957203
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri9190,648273
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro
Hukuk		7979,269603
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı8887,997003
Tasarım Teknolojileri7575,317353
Tekstil Tek./Tekstil8382,670203
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf7069,758702
Maden Teknolojisi7171,084792
Sivil Havacılık6565,495712
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi)8382,602442
Fransızca8887,748971
Gazetecilik9897,793661
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon8686,161771
Radyo-Televizyon8787,234771
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar8079,774811
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj6666,426051
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki)7776,908651

2017 ve 2018 KPSS puanları esas alınarak 2019 Şubat’ında tamamlanan öğretmen atamaları dün (8 Şubat 2019) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla tamamlandı.

Yapılmış olan atamada en büyük kontenjanlar Sınıf, İngilizce, Din Kültürü, Okul Öncesi, İlköğretim Matematik alanlarında yoğunlaştı. 2019 Şubat atamasında okul öncesi alanına 1601 kontenjan ayrılırken KPSS taban puanı 78,80 olarak şekillendi. En düşük puanla ataması yapılmış olan kişilerin yer aldığı tablo incelendiğinde KPSS puanları ile sözlü sınav sonrası puanları arasında bir farklılık göze çarpmıyor.

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