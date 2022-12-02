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Öğrenciye "kağıt yedirme cezası"nda öğretmene Yargıtay şoku! Kağıt uçağı okul bahçesine atmıştı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kağıttan uçak yaparak okul bahçesine atan öğrencisine kağıt yedirmeye çalıştığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat kararı verilen öğretmen hakkında Yargıtay'dan flaş bir karar çıktı. Yargıtay, öğretmene verilen beraat kararını, "kötü muamele" suçu bakımından değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle bozdu

Giriş: 02.12.2022 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
Öğrenciye
Öğrenciye "kağıt yedirme cezası"nda öğretmene Yargıtay şoku!
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AA

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kağıttan uçak yaparak okul bahçesine atan öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmene verilen beraat kararı Yargıtay'da bozuldu.

Dairenin kararına göre, 2015'te İzmir Aliağa'da bulunan okuldaki öğrencilerden biri, kağıttan uçak yaparak sınıfın penceresinden okul bahçesine attı. Bunu gören bir öğretmen, öğrenciyi yanına çağırdı ve diğer öğrencilerin gözü önünde kopardığı kağıt parçasını yemesini istedi. Öğrenci, bir süre kağıdı çiğnedikten sonra yutamadığı için çöpe çıkardı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu öğretmen hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Yargılamayı yapan Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Beraat kararına savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

"KÖTÜ MUAMELE" SUÇU KAPMASI

Dairenin bozma kararında, sanık öğretmenin eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesinde düzenlenen "kötü muamele" suçu kapsamında olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadığına işaret edildi.

KARAR, KANANU AYKIRI GÖRÜLDÜ

Mahkemenin, "kötü muamele" suçu bakımından da değerlendirme yaparak sonucuna göre hüküm kurması gerektiği vurgulanan kararda, "Sanık hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden hükmün bozulmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesi uyarınca belirtilen suçu işleyene 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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