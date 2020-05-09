Öğrencileriyle beslediği hayvanları karantina günlerinde de unutmuyor - ANKARA

Gündoğdu, müdür yardımcısı olduğu Aşağı Çavundur İlkokulunun bahçesinde, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve sıfır atık projesi kapsamında, içerisinde tavuk, ördek, kaz ve köpeklerin bulunduğu küçük bir çiftlik kurdu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesinin ardından öğrencileriyle ilgilendiği hayvanların beslenmesi ve bakımı öğretmen Gündoğdu'ya kaldı.
Sürekli okula giden Gündoğdu, çocukları gibi sevdiği hayvanlarını besleyerek bakımlarını yapıyor.Gündoğdu, öğrencilerinin sorumluluk bilincini artırmak ve merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla okulda mini bir çiftlik kurduklarını belirterek, okul yönetiminin desteğiyle çocuklara hayvan sevgisini aşıladıklarını dile getirdi.Hayvanların bakımı, aşı ve yem ihtiyaçlarını da kendi imkanlarıyla karşılayan Gündoğdu, öğrencilerinin yokluğunu hayvanlarla uğraşarak gidermeye çalıştığını kaydetti.
Ders aralarında bahçedeki civcivlerle, tavuklarla, köpeklerle oynayan öğrencilerin, artan yemekleri de köpeklere verdiğini anımsatan Gündoğdu, hayvanlarla artık sadece kendisinin ilgilenmek zorunda kaldığını anlattı. Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu hayvanlar öğrencilerimizin emaneti. Gözümüz gibi bakıyorum. Bende hayvan sevgisi çocukluktan beri geliyor. Bendeki bu sevgiyi öğrencilerimizin de yaşamasını istedim ve böyle bir çalışma yaptık. İlk etapta 5 tavukla başladık. Şimdi burada 50'nin üzerinde tavuk, kaz, ördek ve köpek var. Koronavirüs nedeniyle okullara ara verilince kendimizi tamamen hayvanlarımıza verdik. Boş vakitlerimizde hayvanlarla ilgilenirken diğer zamanlarda da çocuklara uzaktan eğitim vermeye çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde bile geliyorum, onlarla ilgileniyorum. Bu sevgi işi. Her gün düzenli bir şekilde gelmek zorundasınız. İnşallah koronavirüs bir an önce geçer de öğrencilerimizle birlikte bu hayvanlarımıza bakarız. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor."Okul Müdürü Zafer Alparslan Yılmaz ise müdür yardımcısı Gündoğdu'nun örnek bir davranış sergilediğini vurgulayarak, "Arkadaşımızın öğrencilerimiz için yaptıkları bizi mutlu ediyor. Böyle bir farkındalık oluşturulduğu için mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.
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