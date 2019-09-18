Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kapalı gişe oyunları öğrencileriyle buluşturuyor

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan idealist yaklaşım...
Çalışmalarıyla ve düzenlediği organizasyonlarla sanatsal çalışmalara destek veren Anadolu Üniversitesi, son yıllarda tiyatroya olan ilginin artması, çağdaş tiyatro oyunları sahneleyen özel tiyatroların artışını dikkate alarak bu yıl, 18 Ekim - 9 Kasım arasında Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'ni düzenleyecek.
Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yaygın tiyatro eğitimi anlayışıyla çağdaş tiyatronun gereksinimleri arasında bir değerlendirme yaparak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programının belirlenmesinde kılavuz olması adına festivalde sahnelenecek oyunlar için oldukça zor bir çalışmanın içine girdi.Don Kişot'um Ben
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Yapılan çalışmaların sonucunda aralarında 'Zengin Mutfağı', 'Arzu Tramvayı', 'Kürk Mantolu Madonna' ve 'Bir Delinin Hatıra Defteri'nin de bulunduğu perdelerini kapalı gişe açan 10 oyunun Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde yer alması sağlandı.Kürk Mantolu Madonna
Öğrenciler, kapalı gişe oyunları okullarında izlemenin yanı sıra yine Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında 7'si yabancı, 3'ü Türk olmak üzere alanında uzman 10 kişinin düzenleyeceği 10 atölye çalışmasına katılıp Türk ve yabancı tiyatrocuların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı söyleşilere katılabilecek.Teatro Delusio
Uluslararası Tiyatro Festivali'nde öğrencilerle buluşacak kapalı gişe sahnelenen oyunlar şunlar;
18 Ekim: Arzu Tramvayı
19 Ekim: Teatro Delusio
20 Ekim: Correction
25 Ekim: Tartuffle
30 Ekim: Cimri
1 Kasım: Bir Delinin Hatıra Defteri
5 Kasım: Don Kişot'um Ben
7 Kasım: Joseph K.
8 Kasım: Zengin Mutfağı
9 Kasım: Kürk Mantolu Madonna
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