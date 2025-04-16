Kocaeli'nin Gebze Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi destek vermek isteyen anaokulu ve ilkokul öğrencileri, Eskiçarşı'da toplandı.

"Geri dönüşüme kulak ver" mottosuyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dövizler taşıyarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sıfır Atık" projesinin hem görsel hem de hijyen anlamında insan sağlığına katkı sunduğunu söyledi.

Geri dönüşümün öneminden bahseden Büyükgöz, "Ağaç yaşken eğilir. Evlatlarımızı daha bu yaşta sıfır atık ve geri dönüşümle tanıştırıp önemini kavratmamız gerekiyor" dedi.

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da projenin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.