Okullar 4 gün mü olacak? 2023-2024 yeni dönemde 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak?
Okulların 4 güne düşeceği iddiası gündemdeki yerini aldı. Son olarak geçtiğimiz dönemde İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği artan maliyetler sebebiyle 4 gün okul, 3 gün tatil modelini desteklerini açıklamışlardı. Bu bağlamda yeni dönemde okulların 4 gün olup olmayacağı tartışılmaya başladı. İşte, "2023 yeni dönemde 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar haberimizde...
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16 Haziran'da tatile giren okullar 2023-2024 dönemine 11 Eylül'de çalacak ilk ders zili ile başlayacak. Yeni dönem için geri sayım devam ederken okulların 4 gün okul, 3 gün tatil uygulamasına geçeceği iddiası ortaya açıldı. Öğrenciler ve veliler konunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte, okulların 4 güne düşüp düşmeyeceğine ilişkin detaylar...
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4 GÜN OKUL, 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?
Avrupa'da bazı ülkelerde konuşulan 4 gün okul 3 gün tatil uygulaması henüz resmi olarak uygulamaya geçmedi. Ülkemizde de bu düzenlemeye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni dönemde de okulların 5 gün okul, 2 gün tatil olarak devam etmesi bekleniyor.
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MAALİYETLER SEBEP GÖSTERİLDİ
İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı. Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.
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VELİLERDEN DÜZENLEMEYE TEPKİ
Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.
Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.