Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Öğrenciler dikkat: Okulların 4 güne düşeceği iddiası gündemde! 2023 yeni dönemde 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak?

        Okullar 4 gün mü olacak? 2023-2024 yeni dönemde 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak?

        Okulların 4 güne düşeceği iddiası gündemdeki yerini aldı. Son olarak geçtiğimiz dönemde İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği artan maliyetler sebebiyle 4 gün okul, 3 gün tatil modelini desteklerini açıklamışlardı. Bu bağlamda yeni dönemde okulların 4 gün olup olmayacağı tartışılmaya başladı. İşte, "2023 yeni dönemde 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar haberimizde...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          16 Haziran'da tatile giren okullar 2023-2024 dönemine 11 Eylül'de çalacak ilk ders zili ile başlayacak. Yeni dönem için geri sayım devam ederken okulların 4 gün okul, 3 gün tatil uygulamasına geçeceği iddiası ortaya açıldı. Öğrenciler ve veliler konunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte, okulların 4 güne düşüp düşmeyeceğine ilişkin detaylar...

        • 2

          4 GÜN OKUL, 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

          Avrupa'da bazı ülkelerde konuşulan 4 gün okul 3 gün tatil uygulaması henüz resmi olarak uygulamaya geçmedi. Ülkemizde de bu düzenlemeye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni dönemde de okulların 5 gün okul, 2 gün tatil olarak devam etmesi bekleniyor.

        • 3

          MAALİYETLER SEBEP GÖSTERİLDİ

          İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı. Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

        • 4

          VELİLERDEN DÜZENLEMEYE TEPKİ

          Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

          Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği