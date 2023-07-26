4 GÜN OKUL, 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

Avrupa'da bazı ülkelerde konuşulan 4 gün okul 3 gün tatil uygulaması henüz resmi olarak uygulamaya geçmedi. Ülkemizde de bu düzenlemeye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni dönemde de okulların 5 gün okul, 2 gün tatil olarak devam etmesi bekleniyor.