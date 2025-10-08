Öğrenci yurdunda "su kesintisi" protestosu

Edirne'de Kurtuluş Mahallesi'ndeki yurtta kalan yaklaşık 500 öğrenci bahçede toplandı.

Banyo yapamadıklarını, tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini ileri süren öğrenciler, su kesintilerine çözüm bulmasını istedikleri Edirne Belediyesi aleyhine slogan attı.

Bu arada, yurda Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak gelerek öğrencilerle görüştü.

Temsilci bir öğrenci ise gruba yönelik yaptığı konuşmada, "Belediye bu sorunu çözecek. Su kesintisi sorunu çözülene kadar bize tankerle su gönderecekler. Belediye Başkanı bizi yarın ziyarete gelecek. Su gelince sıcak su da olacak." dedi.

Ardından Edirne Belediye İtfaiyesi tarafından yurda su takviyesi yapıldı.

Yurt yetkilileri ise su kesintileri nedeniyle sıcak suyu kısıtlı olarak öğrencilere sunabildiklerini ifade etti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.