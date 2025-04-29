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        OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 bin 477 personel alımı sonrası başvuru sonuçları merak ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü OGM 3 bin 744 personel alımı başvuru sonuçları Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden açıklanacak. Peki OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:48
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          OGM işçi alımı sonuçları sorgulanıyor. Başvuru yapanlar KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirilecek. Peki OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

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          OGM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Orman Genel Müdürlüğü OGM 3 bin 744 personel alımı başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanma tarihi ise henüz belli olmadı. Mayıs ayı içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

          Orman Genel Müdürlüğü OGM 3 bin 744 personel alımı başvuru sonuçları Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden açıklanacak.

          OGM ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

          OGM yetkilileri, sürecin şeffaflık ve liyakat esasına göre yürütüldüğünü vurgularken, adaylara resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu

          Orman Genel Müdürlüğü değerlendirme ve sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

          Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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          Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

          Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır." denildi.

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