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OGM'den Vezirköprü'de yangın iddialarına ilişkin açıklama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu

01.08.2021 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL
OGM'den Vezirköprü'de yangın iddialarına açıklama
OGM'den Vezirköprü'de yangın iddialarına açıklama
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DHA

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM), Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddialarına iddialarına ilişkin açıklama geldi.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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