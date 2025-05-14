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        Haberler Bilgi Yaşam OGM 69 işçi alımı başvuru tarihleri: Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        OGM 69 işçi alımı başvuru tarihleri: Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        OGM 69 işçi alımı başvurusu yapmak isteyenler başvuru tarihini araştırıyor. Alımlar; Orman İşçisi pozisyonunda 5, Dozer Operatörü pozisyonunda 31, Greyder Operatörü pozisyonunda 26 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 1 olmak üzere 63 adet geçici işçi ile 6 adet Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonlarında olacak. Peki Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:54
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        • 1

          OGM 69 işçi alımı başvuru tarihleri belli oldu. Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere yeni işçi alımı için ilan yayımladı. Peki Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        • 2

          OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          OGM 69 işçi alımı başvuruları 15-20 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Şartları taşıyan adaylar arasından kura çekimi yapılacak. Kura yeri ve tarihi ise ilerleyen tarihlerde Orman Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Ardından sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek.

          Alımlar; Orman İşçisi pozisyonunda 5, Dozer Operatörü pozisyonunda 31, Greyder Operatörü pozisyonunda 26 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 1 olmak üzere 63 adet geçici işçi ile 6 adet Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonlarında olacak.

        • 3

          GENEL ŞARTLAR

          2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

          Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

          Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

          Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

          Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

          Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

          İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

          Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

          Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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