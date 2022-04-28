'Oğlum'da seyirciyi şoke eden hamle!

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'Oğlum'un dün akşam yayınlanan on ikinci bölümünde; vicdanı ile evlat acısı arasında sıkışıp kalan İlyas, kaçırdığı Tuğrul'u sonunda serbest bıraktı ancak İlyas ile Melike, Ceren'in onların peşinden ormana geldiğinden habersizlerdi. Ormanda Tuğrul'la karşılaşan Ceren onu bıçaklarken son anda gelen Melike ve İlyas gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Ceren'in finalde yaptığı bu sürpriz hamle sonrası olayların seyrinin nasıl değişeceği ise seyircide merak uyandırdı.

SEDAT, DEMET'İN GEÇMİŞİNİ ÖĞRENDİ

Murat, ara sokakta köşeye sıkıştırdığı Demet'e saldırırken Demet, çantasından çıkardığı biber gazı sayesinde kaçmayı başardı. Evine ulaşır ulaşmaz korkuyla Sedat'ı arayan Demet, ona ulaşamayınca Ferit'ten gelmesini istedi. Bir süre sonra Sedat da haber vermeden Demet'in evine gidince orada Ferit'le karşılaştı. Demet saldırıya uğradığını gizlerken Sedat ise Ferit'i kıskandı. Sedat'ın öfkesini gören Ferit, evden çıkınca Sedat'a tüm olanları anlattı. Demet'in yıllar önce baktığı bir dava yüzünden bir çocuğun öldüğü ortaya çıktı. Bu sırada Tuğrul, İlyas'ın ölüm tehditlerine rağmen ısrarla masum olduğunu söyledi. İlyas, itiraf etmediği için Tuğrul'u öldüremedi ancak kaçırdığı yerde zorla tutmaya devam etti.

İLYAS, MELİKE'YE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Tuğrul'a ulaşamayan Işıl, Sedat'a giderek yardım istedi. Bu sırada karakola gelen Zeynep, Işıl'ı gördü. Kimliğini kaybettiği için geldiğini söyleyen Işıl, bir kez daha Zeynep'i atlatmayı başardı. Zeynep Bulut'un, Tuğrul'un suçlu olduğunu İlyas'a söylediğini itiraf etti. Bunun üzerine İlyas'ın evine giden Sedat, Melike'yle konuşup durumu açıkladı. Tuğrul'un şüpheli davranışlarına da dikkat eden Melike, duyduklarından sonra tedirgin olmaya başladı. Sedat, İlyas'a sorular sorarken İlyas, Tuğrul'un ortadan kaybolmasıyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Eve döndüğünde ise Melike'nin sorularıyla iyice köşeye sıkışan İlyas, Tuğrul'u kaçırdığını karısına itiraf etti. İlyas ve Melike'nin konuşmasını gizlice dinleyen Ceren, her şeyi öğrendi. Tuğrul'un Kaan'ı boğarak öldürdüğünü düşündükçe gözyaşlarına boğulan Ceren'in acısı yüreklere dokundu. İlyas Tuğrul'u öldürmeye karar verirken Melike onu durdurmak için çabaladı. İlyas'la beraber Tuğrul'un yanına giden Melike, kocasının Tuğrul'u bırakmasını istedi.

SEDAT, DEMET'İN HAYATINI KURTARDI

Işıl ile buluşan Zeynep, Sedat'ın Işıl'ı arayıp Tuğrul'la ilgili sorular sorması üzerine ikisinin yasak ilişkisini anladı. Işıl her şeyi itiraf ederken Zeynep uğradığı ihaneti öğrenince derinden sarsıldı. Ölümüne sebep olduğunu düşündüğü çocuğun annesinin Melahat olduğunu öğrenen ve zavallı kadının haline şahit olan Demet gözyaşlarına boğuldu. Eve döndüğünde ise onu büyük bir tehlike bekliyordu. Demet'in evine gizlice giren Murat elinde bıçakla Demet'e saldırdı. Demet gizlice Sedat'ı arayınca Sedat, hızla harekete geçti. Murat'ı etkisiz hale getirerek Demet'i kurtarmayı başardı.

YENİ BÖLÜMDEN DİKKAT ÇEKEN SAHNE!

'Oğlum'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sokakta Tuğrul'un resmini görünce onu tanıyan Melahat, Demet'e ormanda gördüklerini anlatıyor. Melahat Tuğrul'un olay günü ormanda mezar kazdığını söylerken Demet, Melahat'a o gün küçük bir çocuk görüp görmediğini soruyor. Kaan'ı ormanda gören Melahat'ın anlatacakları büyük bir merakla bekleniyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

'Oğlum, yeni bölümüyle 11 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!