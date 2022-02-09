TİMUR ACAR KİMDİR?

Timur Acar 22 Aralık 1979 yılında doğdu. Gürcü asıllı Timur Acar’ın çocuklığu Almanya’da geçti. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası ailesi ile beraber Sakarya’nın Karasu ilçesine yerleşti. Ailesinin kökeni aslen Batum’a dayanmaktadır.9 Eylül Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1999’dan beri tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve Moda Sahnesi’nin kurucuları arasında yer aldı. Tiyatro dışında müzikle de ilgilenmektedir. Doğa İçin Çal projesi kapsamında “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkısına eşlik etmiştir.

Timur Acar birçok farklı televizyon projesinde yer alsa da Avrupa Yakası’nda canlandırdığı İzzet karakteri ile hayran kitlesi oluşmaya başlamıştır. Oyuncunun ilk projesi ise 2006’da Oyun Atölyesi’nde Shakespeare’in Hırçın Kız oyunudur. Oyunculuk kariyerine ara vermeden her yıl bir film ya da dizi projesinde yer alan Timur Acar Söz dizisinde Derman karakterini canlandırmıştır. Genelde komedi yapımlarında yer alan Acar, Söz dizisi ile kötü karakter performansını göstermiştir.

Timur Acar 1.79 boyunda ve Oğlak burcudur.

TİMUR ACAR EVLİ Mİ?

İlk evliliğini 2007 yılında evlilik yapan Acar 2009 yılında boşanmıştır. 2016 yılında Kertenkele dizisinde rol arkadaşı olan Eda Özerkan’la 2016 yılında dünya evine girdi. İkilinin Eliz isminde bir kız çocukları var.

Timur Acar’ın rol aldığı filmler ve diziler:

2018 – Söz

2014 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Köfte Necmi) (sinema filmi )

2014 – Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi – 1. sezon

2013 – Hayat Sana Güzel

2013 – Erkek Tarafı Testosteron

2012 – Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede

2011 – Devrimden Sonra

2010 – Akasya Durağı – 3. sezon

2010 – Çakallarla Dans

2009 – Ah Kalbim – 1. sezon

2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı

2009 – Başka Dilde Aşk

2008 – Ulak

2008 – Avrupa Yakası – 6. sezon

2007 – Avrupa Yakası – 5. sezon

2008 – Çıngıraklı Top

2007 – Gomeda

2006 – Avrupa Yakası – 4. sezon

Rol aldığı tiyatro oyunları:

2008-2012 – Testosteron ( Oyun Atölyesi) – Tretyn

2006-2007 – Hırçın Kız ( Oyun Atölyesi) – Tranio

Müzik çalışmaları:

Doğa İçin Çal:Uzun İnce Bir Yoldayım