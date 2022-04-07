Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Oğlum, bu akşam 9. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Oğlum son bölüm izleme linki ve özeti...
OĞLUM 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Demet’in davadan Tuğrul’un şikayeti üzerine alınması Zeynep ve Tuğrul cephesinde gerilime sebep olurken, Efe yüzünden anlaşmazlığa düşen Demet ve Sedat arasındaki kırgınlık büyüdü. Demet, Efe’nin masum olma ihtimalini Zeynep ile paylaştı ve bu durum kesinleşinceye kadar kimseye bahsetmemesini söyledi. Efe’ye yeni bir pedagog atandı.
Pedagog Ferit, Demet’in eski bir arkadaşı çıkarken ikisinin arasındaki samimiyet Sedat’ı kıskandırdı. Demet’i uzaklaştırma planı işe yarayan Tuğrul, bu durumu Efe ile yakın bir ilişki kurmak için fırsata dönüştürdü. Efe babası ile birlikte hiç olmadığı kadar keyifli vakit geçirmeye başlarken Zeynep, Tuğrul’un bir anda ilgili bir baba olmasından şüphelenmeye başladı. Zeynep, son yaptığı hamleden sonra Tuğrul’dan ayrılmaya karar verdi ancak Tuğrul’un Efe ile kurduğu bağ buna engel oldu. Bu sırada Tuğrul da Efe’yi ufak ufak etkisi almaya başlayarak yeni pedagoga hiçbir şey anlatmamasını tembihledi. Efe, Demet’ten sonra gelen pedagoga hiçbir şey anlatmadı.
Kaan’ın otopsi raporuyla ilgili bu bölümde ortaya çıkan detaylar ise hem Sedat’ın hem de savcının kafasını karıştırdı. “Efe’nin Kaan’ı boğmaya gücü yeter mi?” sorusu şüphe uyandırırken aynı zamanda rapora göre Kaan’ı boğan kişinin elinde eldiven olabilirdi. Bu detay üzerine Sedat hemen harekete geçti, Efe’nin evinde siyah eldiven aranmaya başlandı ancak bulunamadı. Tuğrul ve Zeynep de avukatlarından otopsi sonucunu öğrendi. Tuğrul eldivenleri bulmanın peşine düşerken Zeynep, Demet’le görüşünce Efe’nin masum olduğunu öğrendi. Demet, Efe’nin anlattığı ağaçtan düşme olayını anlatarak otopsi raporuna göre katilin Efe olamayacağını söyledi.
Zeynep mutluluktan havalara uçarken bunu Efe’yle paylaşmak istedi. Efe ile konuşurken Demet’in de onlara eşlik etmesini rica etti ancak Tuğrul’un Demet’e uzaklaştırma kararı çıkartması tüm planları bozdu. Efe’yle tek başına konuşması gereken Zeynep, oğlundan olay günü yaşananları kendisine anlatmasını isteyince onun masum olduğuna emin oldu. Annesinden suçsuz olduğunu duyan Efe büyük bir sevinç yaşarken herkesin aradığı eldivenlerin de yerini söyledi. Zeynep eldivenleri alıp polise teslim etmek için hemen harekete geçti ancak Tuğrul onlardan önce davrandı ve bulduğu eldivenleri yakarak yok etti. Seyirciyi şoke eden asıl gelişme ise final sahnesinde ekrana geldi. Kaan’ın ormanda karşılaştığı gizemli adamın Tuğrul olduğu ortaya çıktı. Bu anlar ise akıllara şu soruyu getirdi; “Kaan’ın katili Tuğrul mu?”
OĞLUM 9. SON BÖLÜM İZLE
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