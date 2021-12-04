Oğlu ile bisikletle 5 ülke gezip, Demre'ye geldi

İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan 39y yaşındaki sosyal pedagog Lea Borer, pandemi sürecinde 4 yaşındaki oğlu Tim Borer ile bisiklet turu yapmaya karar verdi.
DHA'nın haberine göre bisikletine, oğlunun küçük bisikletini bağlayan Borer, 1 Ağustos'ta Basel'den başladığı yolculuğunda İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek 23 Ekim'de Türkiye'ye geldi.
Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı geçerek Antalya'nın Demre ilçesine ulaşan Borer, Likya Uygarlıkları Müzesi, Myra Antik Kenti ve Aziz Nicolaos Müzesi'ni gezdi.
Çocuğuyla gerçekleştirdiği yolculuğu anlatan Lea Borer, "Pandemi nedeniyle oğlumla planladığım 1 yıllık bisiklet gezisine çıkmaya karar verdim. Oğlumla 2 yıl önce Patara'da bir otelde tatil yapmıştım. Daha önce 2 yıl boyunca otostopla tüm Türkiye'yi gezmiştim. Türkiye'yi ve Türk insanını çok iyi tanıyorum. Bu nedenle bisiklet yolculuğumun büyük bölümünü Türkiye'de yapmaya karar verdim. Günde 30 ile 60 kilometre arasında yol alıyoruz. Geceleri çadırda kalıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 500 kilometre yol yaptık. Geçtiğimiz her yerdeki antik kentleri geziyoruz" diye konuştu.
Ziyaretine dair deneyimlerini paylaşan Borer, "Türk insanı o kadar misafirperver ki oğlumla beni evlerinde konuk eden aileler oldu. Herkes özellikle oğluma bir şeyler ikram etmek istiyor. Oğlum, Türkiye'de çok mutlu. Antalya'da bir süre dinleneceğiz. Hava koşullarına göre yolculuğumuza devam edeceğiz. Baharda İran'a gitmek istiyoruz" dedi.
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