Oğlu benzinle yakmıştı, 15 gün sonra acı haber!

Edirne'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan 60 yaşındaki kadın, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre, 20 Haziran Pazartesi günü Ünal Deniz, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi Saliha Birincibubar'ın ikinci kattaki evini benzinle ateşe verdi. Alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan Birincibubar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın, daha sonra tedavisinin devamı için İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Saliha Birincibubar, İstanbul'daki tedavisinde 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Birincibubar için Hasan Sezai Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz kadın, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları katıldı.
Öte yandan, olayın ardından yakalanan Ünal Deniz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!