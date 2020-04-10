Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Müslüman âlemi için 5 vakit namaz farz kılınmıştır ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bildirdiği saatte namaz ibadetini yerine getirir. Özellikle namaza yeni başlayanların yoğunlukta merak ettiği ve araştırdığı namaz vakitleri, namaz rekât sayıları ve okunacak dua ve sureleri araştırılıyor. Peki öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekâttır? Öğle namazında okunacak dualar ve sureler hangileridir? Konu ile ilgili detayları araştırdık.

Öğle namazı kaç rekâttır?

Sabah namazı ile ikindi namazı arasında kılınan öğle namazı kılınışı sırasıyla 4 rekât sünnet, 4 rekât farz ve 2 rekât son sünnet olmak üzere toplam 10 rekât olarak kılınır.

Öğle namazı nasıl kılınır?Öğle namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Öğle Namazının Dört Rekât Sünneti

Rekât

İlk olarak öğle namazının 4 rekât sünnetini kılmak için "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekât sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız

Öğle Namazının Dört Rekât Farzı

Rekât

4 rekat sünneti kıldıktan sonra bu defa "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız

Öğle Namazının İki Rekât Son Sünneti

Rekât

4 rekât farz namazından sonra yeniden "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının iki rekât son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız