Oghenekaro Peter Etebo, 9 Kasım 1995 yılında, Nijerya'da doğmuştur. Nijerya'nın millî futbolcusudur. Orta saha bölgesinde görev yapan oyuncu, EFL Championship takımlarından Stoke City takımında forma giymektedir. Etebo ayrıca Nijerya millî takımında da oynamaktadır.

KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR