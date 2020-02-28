ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özel Güvenlik olmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yılda girdikleri sınavın sonucunu merak ediyor. 9 Şubatta yapılan ve yoğun ilgi gösterilen Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ÖGG 86. dönem sınavı soru ve cevapları...
ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI
ÖGG sınavının ardından 86. temel eğitim sınavı ve 62. yenileme eğitimi sınavının soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı.
ÖGG SINAV SONUÇLARI
ÖGG sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. Ancak yapılan açıklamada sınav sonuçlarının tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.
ÖGG SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb.. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.
ÖGG 2020 SINAV TAKVİMİ
|S.N.
|SINAVIN ADI
|SINAV TARİHİ
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM VE 62.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|9 Şubat 2020 Pazar
|3 Ocak 2020 Cuma
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM VE 63.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|5 Nisan 2020 Pazar
|28 Şubat 2020 Cuma
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM VE 64.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|6 Haziran 2020 Cumartesi
|1 Mayıs 2020 Cuma
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|16 Ağustos 2020 Pazar
|10 Temmuz 2020 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|11 Ekim 2020 Pazar
|4 Eylül 2020 Cuma
|6
|ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM VE 67.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|13 Aralık 2020 Pazar
|6 Kasım 2020 Cuma
|7
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|8
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|12 Temmuz 2020 Pazar
|9
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|6 Eylül 2020 Pazar
|10
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|1 Kasım 2020 Pazar
|11
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|21 Nisan 2020 Salı
|12
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|9 Haziran 2020 Salı
|13
|HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|23 Haziran 2020 Salı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!