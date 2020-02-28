ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik olmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yılda girdikleri sınavın sonucunu merak ediyor. 9 Şubatta yapılan ve yoğun ilgi gösterilen Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ÖGG 86. dönem sınavı soru ve cevapları...

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI

ÖGG sınavının ardından 86. temel eğitim sınavı ve 62. yenileme eğitimi sınavının soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı.

ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI

ÖGG SINAV SONUÇLARI

ÖGG sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. Ancak yapılan açıklamada sınav sonuçlarının tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ÖGG SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb.. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖGG 2020 SINAV TAKVİMİ

S.N. SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ 1 ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM VE 62.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 9 Şubat 2020 Pazar 3 Ocak 2020 Cuma 2 ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM VE 63.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Nisan 2020 Pazar 28 Şubat 2020 Cuma 3 ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM VE 64.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 6 Haziran 2020 Cumartesi 1 Mayıs 2020 Cuma 4 ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 16 Ağustos 2020 Pazar 10 Temmuz 2020 Cuma 5 ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 11 Ekim 2020 Pazar 4 Eylül 2020 Cuma 6 ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM VE 67.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 13 Aralık 2020 Pazar 6 Kasım 2020 Cuma 7 B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 2 Mayıs 2020 Cumartesi 8 SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 12 Temmuz 2020 Pazar 9 A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 6 Eylül 2020 Pazar 10 C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 1 Kasım 2020 Pazar 11 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 21 Nisan 2020 Salı 12 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI 9 Haziran 2020 Salı 13 HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 23 Haziran 2020 Salı