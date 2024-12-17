ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları sorgulama ekranı
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 15 Aralık'ta uygulanan ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları açıklanma tarihi
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ÖGG sınav sonuçları sorgulanıyor. 17 Aralık Salı günü ÖGG soruları ve cevap anahtarları kitapçığı yayınlanacak olup sınav sonuçları için tarih bilgisi verildi. İşte ÖGG sonuçlarının açıklancağı tarih
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ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
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Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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