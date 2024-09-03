ÖGG sonuç tarihi 2024 belli oldu! EGM takvimi ile 110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi. Eylül ayına girilmesiyle beraber 110. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kılavuzuna göre, ÖGG sonuçları eylül ayında ilan edilecek. Peki 110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
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Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Akabinde ise gözler sonuç tarihine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar ‘’110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…
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110. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 25 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.
EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
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2024 ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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