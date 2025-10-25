ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: 117. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Ekim Pazar günü binlerce adayın katılımı ile uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Soru ve cevap anahtarı ise geçtiğimiz günlerde erişime sunuldu. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖGG sınav sonuç tarihi...
Özel Güvenlik sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖGG sınav sonuçları için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarını çevrildi. ÖGG sınav sonuçları, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 2025 Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
117. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Kılavuza göre 117. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları, 21 Ekim 2025 Salı günü erişime açıldı.
117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
117. Dönem ÖGG sınav sonuçları, 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.