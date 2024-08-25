ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: 110. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Akabinde ise 110. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih bilgisine yer verilmişti. Şimdi tüm gözler EGM son dakika açıklamalarında. Peki; ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EGM 110. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı…
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Bu yılın dördüncü Özel Güvenlik Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 25 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarih için arama motorlarına yöneldi. Sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek isteyenler, ‘’ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Peki, EGM 110. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…
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110. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi belli olmuştu.
110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), kılavuz doğrultusunda 25 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.
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ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kılavuza göre 110. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 27 Ağustos 2024 Salı günü yayınlanacak.
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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