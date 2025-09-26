Masa başında oturmak zorunda olmak sağlığınızdan ödün vermeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Günde birkaç dakikalık egzersizle hem duruşunuzu düzeltebilir hem de dolaşımınızı hızlandırabilirsiniz.

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR İÇİN KOLAY EGZERSİZLER

Masa başında uzun süre oturmak hem duruş bozukluklarına hem de kas-iskelet sistemi problemlerine yol açabilir. Basit ama etkili egzersizlerle hem bedeninizi rahatlatabilir hem de gün boyu daha zinde hissedebilirsiniz. İşte ofis ortamında kolayca uygulayabileceğiniz egzersizler:

POZİSYON DEĞİŞTİRMEK VE KÜÇÜK HAREKETLER

- Otururken sık sık pozisyonunuzu değiştirin.

- Klavye konumunu zaman zaman değiştirerek kasların aynı bölgede yorulmasını önleyin.

- İçgüdüsel olarak yaptığınız gerinme hareketlerini bilinçli olarak sıklaştırın.

- Arada ayağa kalkıp birkaç adım atarak tüm vücudunuzu çalıştırın.

MASA BAŞI KARIN EGZERSİZLERİ

Karın kaslarını güçlendirmek, postürü düzeltmeye de yardımcı olur.

Sandalyenin ucunda dik oturun, karın kaslarınızı sıkın, 5–10 saniye bekleyin ve gevşetin.

Dizlerinizi karın hizasında kaldırıp bir süre tutun, ardından göğsünüze doğru çekip yavaşça indirin.

BOYUN EGZERSİZLERİ Boyun, bilgisayar karşısında en çok sabit kalan bölgedir. Elinizle başınızı yana doğru esnetin ve kısa süre bekleyin. Boynunuzu sağa ve sola daire çizerek döndürün. Başınızı iki elinizle öne doğru esnetip birkaç saniye bekletin. OMUZ VE SIRT EGZERSİZLERİ Üst vücudu rahatlatmak için basit hareketler yeterlidir. Ellerinizi ensenizde birleştirip öne ve geriye doğru esneyin. Gövdenizi sağa sola çevirin, boynunuz ve sırtınız dik olsun. Ellerinizi arkada kavuşturup göğsünüzü açarak omurganızı esnetin. Omuzlarınızla öne ve arkaya daireler çizin. BACAK EGZERSİZLERİ Uzun süre oturmak bacak dolaşımını yavaşlatır. Sandalyeden destek alarak ayaklarınızla bisiklet çevirme hareketi yapın. Bir bacağınızı diğerinin üzerine koyup dizden hafifçe bastırarak esnetin. Ayak tabanlarınızı birleştirerek kendinize doğru çekin. Ayaklarınızı yukarı aşağı oynatın, topuk ve parmak uçlarınızı sırayla kaldırın. EL VE AYAK BİLEK EGZERSİZLERİ Eklemleri gevşetmek için düzenli hareket şarttır.

Elinizi masaya koyup içe ve dışa doğru hareket ettirin, bileğinizi döndürün. Yumruk yaparak bileğinizi kendi ekseninde çevirin. Kollarınızı öne uzatıp ellerinizi yukarı aşağı oynatın, diğer elinizle gerin. Ayak bileklerinizi öne–arkaya ve dairesel hareketlerle çalıştırın. KOL EGZERSİZLERİ Kollar, masa başında en kolay çalıştırılabilen bölgedir. Kollarınızı yana açın, yukarı kaldırıp birleştirin, tekrar indirin. Öne doğru uzatıp yanlara açarak kapatın. Avuç içlerinizi masaya bastırıp masayı aşağı doğru itin. Hareketli sandalyenizi elinizle çevirerek kolunuzu esnetin. OFİS ÇALIŞANLARINDA FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ Duruş bozukluklarını önler. Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını azaltır. Zihinsel performansı artırır. Stresi azaltır, enerji seviyesini yükseltir. Kronik hastalık risklerini düşürür. Masa başında geçirilen uzun saatler sağlığınızdan çalmadan da verimli olabilir. Günde yalnızca 5–10 dakikanızı ayırarak bedeninizi koruyabilir, gün boyu daha dinç ve enerjik kalabilirsiniz.

Görsel Kaynak: shutterstock