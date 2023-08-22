Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Odyometri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır ve İş İmkanları Neler?

        Odyometri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Sağlık hizmetlerinin odyoloji alanı, işitme kaybı ve denge bozuklukları dahil olmak üzere hastaların kulak problemlerine odaklanır. Odyologlar genellikle teşhis ve tedavi için hastalarla doğrudan çalışırlar, ancak işitme sağlığını geliştirmek için başka fırsatlar da bulabilirler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:06 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Odyometri bölümü nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Odyometri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar Ve Nerelerde Çalışır? Hastalara işitme, kulak ve denge ile ilgili ihtiyaçlarına odaklanarak sağlık hizmeti sunan mesleklerdir. Bu uzmanlar, bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan hastayla çalışır, işitsel sorunlarını teşhis etmek ve tedavi etmek için muayeneler ve testler yapar. İlaç önerebilir, hastalara işitme cihazı taktırabilir veya işitme kaybı yaşayan bireylere rehabilitasyon hizmetleri sunabilirler.

        Odyometri Bölümü İş İmkanları

        Bir odyoloğun birincil sorumluluğu, hastaların işitme ve denge sorunlarını teşhis etmek ve tedavi etmektir. Günlük görevleri kariyer yollarına bağlı olarak değişebilse de, bir odyoloğun sorumlulukları genellikle şunları içerir:

        REKLAM
        • Hastaların işitme, denge veya kulakla ilgili sorunlarını değerlendirmek için muayeneler yapmak
        • Odyometreler ve otoskoplar gibi hastaları incelemek için ekipman kullanmak
        • Fiziksel veya zihinsel nedenlerini belirlemek için hastaların işitsel semptomlarını gözden geçirmek
        • Muayene sonuçlarına göre hasta teşhisinde bulunmak
        • İlaç, özel terapi ve işitme cihazları dahil olmak üzere hastalar için tedavi planları geliştirmek
        • İşitme cihazlarını hastalara takmak ve dağıtmak
        • Daha ileri tetkikler veya hizmetler için diğer sağlık uzmanlarına sevk sağlanması
        • Tedavileri takiben hastaların ilerlemesini kaydetme
        • Hastaları işitme kaybı ve işitme bozukluğunun önlenmesi konusunda eğitmek
        • Olası nedenler ve tedaviler de dahil olmak üzere işitme ve denge bozukluklarının araştırılması

        Odyometri bölümü mezunları, işitme kaybı ve işitme bozuklukları konusunda uzmanlaşmışlardır ve bu alanda farklı iş kollarında çalışabilirler. Odyometri Bölümü iş imkanları geniş bir skalaya sahiptir. Mezunlar, hastanelerde, kliniklerde, işitme cihazı üreticilerinde ve işitme merkezlerinde çalışabilirler.

        İşitme testleri yaparak, hastaların işitme kaybı düzeyini belirleyen odyometri mezunları, ayrıca işitme cihazı ölçümleri yaparak, hastalara uygun işitme cihazları seçmelerine yardımcı olurlar. Odyometri bölümü mezunları, işitme kaybı olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak için de rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarlar.

        Odyometri Bölümü Dersleri

        Bazen odyologlar, burun ve boğaz doktorları (KBB) olarak bilinen kulak burun boğaz uzmanlarıyla karıştırılır. Odyoloji ve KBB aynı değildir, Bir odyolog, kulak, işitme veya denge ile ilgili bozuklukları teşhis ederek, hastalara yardımcı olma ve gerekli tedavi yöntemini uygulamak için eğitimler görür. Tüm bu eğitimin sonunda ise odyometrist unvanını alır. Peki, Odyometri bölümü dersleri nelerdir? işte yanıtı

        • Akustik Fizik
        REKLAM
        • İşitme Cihazları
        • İşitme ve Ölçümü
        • İşitme Kayıpları
        • Konuşma ve Dil Gelişimi
        • Kulak Burun Boğazları Hastalıkları
        • Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri
        • Çocuklarda Odyolojik Değerlendirme
        • Odyometride İleri Test Yöntemleri
        • Odyometri Uygulamaları

        Odyometri Mezunları Ne İş Yapar?

        Odyologlar işitme kaybıyla çalışır, ancak bu onların tek uzmanlık alanı değildir. Ayrıca denge, kulak çınlaması ve diğer kulak rahatsızlıkları olan hastaları da destekler. Peki, Odyometri mezunları ne iş yapar? Hastalara işitme, kulak ve denge ile ilgili ihtiyaçlarına odaklanarak sağlık hizmeti sunan meslektir. Dolayısı ile bu uzmanlar, bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan hastayla çalışır, işitsel sorunlarını teşhis etmek ve tedavi etmek için muayeneler ve testler yapar. İlaç önerebilir, hastalara işitme cihazı taktırabilir veya işitme kaybı yaşayan bireylere rehabilitasyon hizmetleri sunabilirler. Hastaneler, klinikler, Okullar (işitme kaybı olan öğrencilerle) Kolejler ve üniversiteler (araştırma ve eğitimde) Askeri tesisler, Özel muayenehaneler, Rehabilitasyon merkezleri, doktor muayenehanelerinde görev alabilirler.

        Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü nedir?
        Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü nedir?
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Habertürk Anasayfa