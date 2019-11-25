Ödüllü 'Dost' kitapçılarda



Wall Street Journal'ın “Harika bir kitap… Ölüm, yas, sanat ve aşka dair sayısız iç görüyle dolu” diye tanımladığı Sigrid Nunez'in 'Dost' adlı romanı çıktı.

Birlikte yas tutarken birbirini tanımaya da çalışan bir kadın ve Danua cinsi köpeğin öyküsünü anlatan kitabı Türkçeye Ayça Sabuncuoğlu'nun çevirdi.

ABD’de 2018 Ulusal Kitap Ödülü’nü kazanan, genelde hayvan-insan, özeldeyse köpek-insan ilişkilerini ele alan, bu ilişkilerin edebiyat ve kültürdeki temsillerini, yazarlığa ve edebiyat camiasına içkin çatışmalarla bir arada irdeleyen roman için The New York Times “Büyüleyici... Romanın komedisi kendi kendini yazıyor âdeta... Ne var ki kederli ve yankılı bir sesi var..." derken Vanity Fair, “Buruk ve dokunaklı bir roman olan Dost hem bir aşk hikâyesi, hem bir delilik öyküsü, hem de bir iyileşme anlatısı” yorumunu yapıyor.