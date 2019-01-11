Kilo vermeye başladığınız halde uyandığınızda vücudunuzda şişlik olduğunu hissediyor ve tartıdaki kilonuzdan mutlu olmuyorsanız bunun nedeni ödem olabilir. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre doğru beslenme ödemin vücuttan atılmasına ciddi şekilde yardım ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Çoban, “Ödem, vücudun belirli bölgelerinin anormal miktarlarda su tutarak vücutta şişme ile görülen klinik bir tablosudur” diyor ve devam ediyor; “Vücuttaki ödem genellikle ayaklar, bacaklar ve bileklerde görülüyor. Ödem birçok tablo ile değişik şekillerde ortaya çıkıyor. Diyet yaparken yeterli miktarda su içmediğimizde, kadınların adet dönemlerinde, bazı medikal durumlarda (örneğin böbrek fonksiyonlarında bozukluk veya steroid kullanımı) ve vücutta gelişen bazı enfeksiyonlarda karşılaşıyoruz.

ÖDEM NASIL ATILIR?

Diüretikler (yani ödem söktürücüler) vücuttaki fazla suyun idrarla atılmasını sağlayan besin ve bitkiler olarak tanımlanıyor. Doğal diürtikler, böbreklerin daha fazla idrar üretmesini baskılıyor ve böbreklerin geri emerek kan dolaşımına kattığı su ve tuz miktarını azaltıyorlar. Bu durum doku ve organların sıvıların doku matrislerinde birikmesine engel oluyor. Bu yüzden bazı besinlerin ödem atmada oldukça etkili olduğu belirtiliyor. Bu besinler, vücutta su tutulmasına engel oldukları için ödem (şişkinlik) tedavisinde kullanılabiliyor.

ÖDEMDEN KURTULMAYA YARDIMCI BİTKİLER

Salatalık:

Salatalığın ödem atıcı etkisi temel olarak, yüksek su içeriğinden gelmektedir. Salatalık diüretik etkisiyle birlikte, antioksidan aktivitesiyle hücre ve kan damarlarının da korunmasını sağlar.

Maydanoz:

Böbrekleri idrar miktarını artırarak temizler. Birçok bilimsel çalışmada, maydanozun idrar üretimini artırdığı ve vücutta su tutumunu azalttığı gösterilmiştir.

Karahindiba:

Karahindiba (Taraxacum Officinale) yıllardır zayıflama diyetlerinde, su tutumunu ve birçok karaciğer hastalığını tedavi etmek için kullanılan bir bitkidir. Bitkinin yaprakları ve kökü çoğunlukla bu amaç için kullanılır. Ayrıca ödem söktürücü olarak da kullanılmaktadır. Karahindibanın diüretik etkisi, böbrek ve karaciğerin aktivitesini artırarak idrar akışını hızlandırmasıyla ilişkilendirilmektedir. Karahindiba ayrıca potasyum, demir, magnezyum ve çeşitli vitaminlerden yana zengindir. Özellikle yüksek tansiyon ve karaciğer problemlerinden kaynaklanan ayakların şişmesi durumu için etkilidir.

Kiraz sapı:

Kiraz sapı, fazla sıvıların sağlıklı bir şekilde idrar çıkışını uyararak atılmasını sağlayan ve birçok kişi tarafından bilinip bu amaçla kullanılan güvenilir bir bitkidir.

Mısır püskülü:

Mısır püskülü, yapısı itibarıyla çok fazla günlük beslenme seçeneğimizde bulunmasa bile yapı ve içerik baskımdan ödem atımına yardımcı olur.

Yeşil Çay:

Vücutta su tutumunu engeller ve fazla suyun atımını sağlar. Yeşil çayın kafein içeriği diüretik özelliklerinden sorumlu olan kısmıdır.

Hibiskus Çayı:

Hibiskus da ekstra sıvıların atımını sağlayabilmektedir. Özellikle bir Hibiskus türü olan Roselle’in böbrek fonksiyonlarını ve süzme oranını artırmak konusunda yararlı olduğu bilinmektedir.

Enginar:

Ödem attırıcı amacına ulaşabilmek için enginar, çiğ tüketilmelidir. Çünkü ısıl işlemler, diüretik etkisini sağlayan ana madde olan siyanarinin bozulmasına neden olur. Enginar yapraklarından üretilen ekstratlar da çay olarak tüketilebilir.

Brüksel lahanası:

Brüksel lahanası şaşırtıcı şekilde vücuttaki fazla suyun atımı konusunda oldukça faydalıdır.

Zencefil:

Zencefil, fazla sıvıların, sağlıklı bir şekilde idrar çıkışını uyararak atılmasını sağlar. Taze zencefilin fazla suyun atımı konusunda daha iyi etkileri bulunsa da bu amaçla toz halinden de faydalanılabilir.

Limon suyu:

Limon, ekstra suyun vücuttan atılması konusunda şaşırtıcı bir şekilde etkilidir ve hafif bir diüretik özelliğe sahiptir. Böylece vücudunuzun sıvılardan kurtulması sürecini daha kolay bir hale getirmektedir.

Sarımsak:

Sarımsak hastalıklarla ve inflamasyonla savaşmasıyla tanınan bir bitkidir. Az bilinen bir özelliği ise ekstra sudan kurtulmayı kolaylaştırmasıdır.

Elma sirkesi:

Elma sirkesinin bir önemli faydası da ödemi azaltmasıdır. Elma sirkesi hem oral yollarla hem de dışarıdan ödemle savaşmak için kullanılabilmektedir.

DİKKAT! 1 HAFTADAN FAZLA KULLANMAYIN!

Diüretik kullanımı eğer amacın dışına çıkarsa, negatif etkileri olabiliyor. Bu nedenle kısa süreli ve diyetisyen kontrolündeki kullanımlarda diüretiklerin olumlu etkiler sağlayacağı belirtiliyor. Dikkat edilmesi gereken diüretiklerin bir haftadan daha uzun süre kullanılmaması olduğu belirtiliyor. Eğer ödeminiz bu sürede geçmediyse, hemen bir sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor.

ÖDEM SÖKTÜREN ÇAY TARİFİ

Malzemeler:

* 1 yemek kaşığı mısır püskülü

* 1 tutam maydanoz

* 1 tutam taze limon

* 1 yemek kaşığı kiraz sapı

* 1 yemek kaşığı yeşil çay

Hazırlanışı: Bütün malzemeleri suyun içine atın, demleyin ve süzün.