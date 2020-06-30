Fenerbahçe Beko'da 7 yıllık Zeljko Obradovic serüveni sona ererken sarı-lacivertlilerin hangi koça gideceği merak konusuydu. Sırp koçun 1 yıl takım çalıştırmayacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe Beko'nun gündemine Sarunas Jasikievicius gelmişti. Fenerbahçe yönetiminin Jasikevicius ile anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif planı da ortaya çıktı!

Nova Sports'ta yer alan habere göre Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin teklifini reddetmesi durumunda sarı-lacivertliler, Sergio Scariolo'ya yönelecek. Şu sıralar İspanya Milli Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Scariolo, aynı zamanda da NBA'de Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.