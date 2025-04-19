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        Haberler Bilgi Magazin O Ses Türkiye bu akşam var mı, yok mu? 19 Nisan TV8 yayın akışı

        O Ses Türkiye bu akşam yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

        Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması yeni bölüm tarihini gündeme taşıdı. Bir süredir ekranlara ara veren şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 18:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:13
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        • 1

          O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırırken, programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Athena Gökhan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte detaylar...

        • 2

          O SES TÜRKİYE BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU?

          Son olarak 29 Mart'ta ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yeni bölüm tarihine ilişkin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Henüz yayın akışında görünmese de O Ses Türkiye 19 Nisan Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.

        • 3

          TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 19 NİSAN

          06:00 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları

          16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Gazete Magazin

          03:30 Yabancı Sinema

        • 4
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