O Ses Türkiye bu akşam yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?
Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması yeni bölüm tarihini gündeme taşıdı. Bir süredir ekranlara ara veren şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm tarihi...
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O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırırken, programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Athena Gökhan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte detaylar...
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O SES TÜRKİYE BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU?
Son olarak 29 Mart'ta ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yeni bölüm tarihine ilişkin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Henüz yayın akışında görünmese de O Ses Türkiye 19 Nisan Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.
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TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 19 NİSAN
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları
16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
03:30 Yabancı Sinema
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