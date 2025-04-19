O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırırken, programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Athena Gökhan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte detaylar...