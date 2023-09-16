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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcak havayı gören tatilciler Antalya sahillerine akın etti

        O kentimizde sahiller yine doldu!

        Antalya'da hafta sonunu ve sıcak havayı değerlendiren tatilciler ve kent sakinleri Konyaaltı Sahili'nde serinlemenin keyfini sürdü. Verilere göre hava sıcaklığının önümüzdeki hafta sonuna kadar 33-34 derecelerde olacağı ve yağışsız geçeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:32
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        O kentimizde sahiller yine doldu!
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        Turizm kenti Antalya'da, sonbaharda yaz sıcaklıkları yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 32, nem oranı ise yüzde 45 olarak ölçüldü.

        KONYAALTI SAHİLİNE BÜYÜK İLGİ

        DHA'da yer alan habere göre hafta sonu olması nedeniyle kentin ünlü plajı Konyaaltı Sahili kentte yaşayanların ve tatilcilerin ilgisini çekti.

        DENİZ SUYU 28 DERECEYDİ

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        Denize girenler ve sahilde güneşlenenlerin olduğu sahilde deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak ölçüldü.

        "HER SABAH GELMEYE ÇALIŞIYORUM"

        Manisa'dan tatil için Antalya'ya gelen Şebnem Nergis denize girmek için sahile geldiğini anlattı. 15 gün daha Antalya'da tatil yapmayı planladığını belirten Nergis, "Hemen her sabah denize gelmeye çalışıyorum. Çok seviyorum Antalya'yı. Yüzme bilmiyorum ama yine de denize girip serinlemek istiyorum" dedi.

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