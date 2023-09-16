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Turizm kenti Antalya'da, sonbaharda yaz sıcaklıkları yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 32, nem oranı ise yüzde 45 olarak ölçüldü.

KONYAALTI SAHİLİNE BÜYÜK İLGİ DHA'da yer alan habere göre hafta sonu olması nedeniyle kentin ünlü plajı Konyaaltı Sahili kentte yaşayanların ve tatilcilerin ilgisini çekti.

DENİZ SUYU 28 DERECEYDİ REKLAM Denize girenler ve sahilde güneşlenenlerin olduğu sahilde deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak ölçüldü.

"HER SABAH GELMEYE ÇALIŞIYORUM" Manisa'dan tatil için Antalya'ya gelen Şebnem Nergis denize girmek için sahile geldiğini anlattı. 15 gün daha Antalya'da tatil yapmayı planladığını belirten Nergis, "Hemen her sabah denize gelmeye çalışıyorum. Çok seviyorum Antalya'yı. Yüzme bilmiyorum ama yine de denize girip serinlemek istiyorum" dedi. Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak! Haberi Görüntüle