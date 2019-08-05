Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyla ilgili tebliğine göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan, son üç yılda ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde işverenin ödemesi gereken işsizlik sigortası priminin yarısı alınmıyor. İşsizlik sigortası işveren primi aylık brüt ücretin yüzde 2’si düzeyinde bulunuyor. Teşvikten yararlanan işverenler 2019 yılı için işçi başına aylık 25.58 TL ile 191.85 TL arasında daha az prim ödüyor.

Teşvik uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Şu an teşvikten, 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmamış işyerlerinin sahipleri yararlanıyor. Son üç yıl iş kazası yaşanmamış işyerlerine sağlanan teşvik, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasında devam edecek. Kaza olmadığı sürece teşvik uygulaması sürecek.

1 Ocak 2017-31 Aralık 2019 tarihleri arasında iş kazası meydana gelen iş yerleri için teşvik uygulaması ise 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak.

Teşvikin devam edebilmesi için, teşvik uygulanan süre boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmaması gerekiyor.

Teşvikten yararlanabilmek için işyerinin İSG-KATİP’e kayıtlı, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması gerekiyor. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetini, bu amaçla kurulmuş şirketlerden alanlar da teşvikten yararlanabiliyor.

Çalışan sayısının hesabında aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4/a’lı olarak çalıştırılan toplam işçi sayısı dikkate alınıyor. Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan iş yerlerinde alt işverenin çalışanları, asıl işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmiyor.

BAŞVURU GEREKMİYOR

Şartları kaybetmesi nedeniyle teşvik uygulamasına son verilmiş olanlar hariç, işverenlerin teşvikten yararlanmak için başvuru yapması gerekmiyor.

İş kazaları Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) bildirildiği için, teşvikten yararlanma hakkı bulunan iş yerleri SGK sisteminde otomatik olarak kontrol ediliyor. Hakkı bulunan iş yerlerine teşvik uygulaması da otomatik olarak başlatılıyor.

Ancak, işveren teşvikten yararlanma hakkını kaybedip kaybetmediğini kendisi kontrol etmekle yükümlü. Örneğin, çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde çalışan işçi sayısının 10’un altına düşmesi halinde, işveren SGK’ya haber vererek, teşvik hakkını kaybettiğini bildirmek zorunda.

İş yerinin tehlike sınıfının “çok tehlikeli”den “az tehlikeli” sınıfa düşmesi, sözleşmesi sona eren iş sağlığı uzmanı ve iş yeri hekimiyle bir ay içinde yeni bir sözleşme yapılmaması halinde de teşvike son veriliyor.

İŞ KAZASINI BİLDİRMEYENE 5 YIL TEŞVİK YOK

Teşvikten yararlanan işverenlerden, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarını bildirmeyenlerin ya da geç bildirenlerin, kapsama giren tüm iş yerleri için beş yıl süreyle teşvik yasağı uygulanıyor. Bu işverenlerden, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren indirim konusu yapılmış primler, gecikme zammı ve faiziyle birlikte isteniyor.

Beş yıl teşvik yasağı, işverenin yüzde 51’den fazla payı bulunduğu tüm şirketleri için söz konusu.