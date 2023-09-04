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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!

        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!

        Niğde'de kavşaktan hatalı dönüş yapan otomobile bir başka otomobil çarptı. Kazada iki otomobil kullanılamaz hale gelirken, çarpmanın etkisiyle bir kadının araçtan fırladığı an, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:48
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        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
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        Niğde'de kaza, saat 10.30'da Yeni Mahalle çevre yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan sola dönen otomobil, sağından hızla ilerleyen bir başka otomobille çarpıştı.

        YOLCU, CAMDAN YOLA FIRLADI

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle dönüş yapan otomobilde yolcu konumundaki bir kadın, camdan fırlayarak yola savruldu.

        KADIN OLAYIN ŞOKUYLA AYAĞI KALKTI

        Kadın, düştüğü yolda olayın şokuyla ayağa kalktı. Bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kazada her iki otomobilin sürücüsü ve yolcu konumundaki yola savrulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Niğde
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